شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة السفير الأوكراني لدى تايلاند في جزيرة سياحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ ف ب

عثر على السفير الأوكراني في تايلاند ميتاً الأحد في جزيرة "كوه ليبي" (جنوب) السياحية، حيث كان يقضي إجازة مع ابنه على ما أعلنت الشرطة، فيما لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.

وكان الدبلوماسي أندري بيشتا (45 عاماً) عين سفيراً لأوكرانيا في تايلاند عام 2016.

وأعلنت الشرطة التايلاندية الأحد أنه عُثر عليه ميتاً حوالي الساعة 5,30 فجراً (22,30 ت غ) في غرفته وسط مجمع فندقي في كوه ليبي، وهي جزيرة سياحية يقصدها السياح بكثرة بفضل مياهها الزرقاء الصافية.

وجاء في بيان نسب إلى نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثانشاروين، أن "التحقيق الأولي لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف".

وارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث، ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط، بينما استجوبت السلطات نجل السفير "أوستاب" الذي كان ينزل معه في نفس الغرفة.

وقال إن والده خلد إلى النوم حوالي الساعة 23,00 مساء في اليوم السابق، لكنه استيقظ حوالي الساعة 4,30 فجراً وهو يتقيأ، قبل أن يغمى عليه، بحسب ما أفاد فاثانشاروين الذي أضاف أنه تم استجواب شهود آخرين أيضاً.

ونقل جثمان أندري بيشتا أولاً إلى مستشفى محلي لإجراء تشريح قبل أن ينقل إلى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

وأمضى بيشتا أكثر من عشر سنوات من حياته المهنية في تايلاند التي وصلها عام 2007 بصفته مستشاراً للبعثة الدبلوماسية في بانكوك، بحسب موقع السفارة على الإنترنت.

وعين نائباً لمدير عام السفارة في 2011 قبل أن يتسلم منصب سفير عام 2016.