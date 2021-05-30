شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى مع استمرار دوامة العنف في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أفاد مسؤولون أفغان عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم أستاذان جامعيان، وإصابة عدد آخر بجروح في انفجار قنبلة بحافلتهم شمال العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان للصحفيين، إن الحادث وقع عندما انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على جانب أحد الطرق بالحافلة في مدينة شاريكار عاصمة ولاية باروان، وأضاف: "قتل أربعة أشخاص وأصيب 11 بجروح".

وكشفت وزارة التعليم العالي الأفغانية أن اثنين من القتلى محاضران في جامعة البيروني، ومن ولاية كابيسا المجاورة، مضيفة أن عميد الجامعة وبعض الطلاب بين الجرحى أيضاً.

وندد عبد الله عبد الله الذي يقود عملية السلام في البلاد بالحادث الذي وصفه بأنه "هجوم إرهابي"، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، في حين نفت "طالبان" تورطها.

وتصاعدت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث تقع اشتباكات يومية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" في جميع أنحاء المناطق الريفية التي يواصل المتمردون سعيهم للسيطرة على مزيد منها وسط استمرار تعثر محادثات السلام.

وتنفي "طالبان" استهداف المدنيين، لكن العبوات التي توضع على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن غالباً ما تتسبب بسقوط مدنيين.

وهذه الجماعة متهمة أيضاً بقتل شخصيات أفغانية بارزة وصحفيين وقضاة ونشطاء، في موجة اغتيالات عمت كابول ومدناً أخرى.

ورغم تصاعد العنف، يواصل الجيش الأمريكي سحب ما تبقى من قواته البالغ عددها 2,500 جندي من البلاد.

والشهر الماضي أمر الرئيس جو بايدن باستكمال خروج جميع القوات الأمريكية من هناك بحلول 11 أيلول/سبتمبر، الأمر الذي سينهي مشاركة الولايات المتحدة على الأرض في حرب أفغانستان التي بدأت منذ نحو 20 عاماً.

قذيفة وسط حفل زفاف

وفي إطار العنف المستمر في أفغانستان، قال مسؤولون أمنيون الأحد إن ستة مدنيين أفغان على الأقل قتلوا وأصيب آخرون عندما سقطت قذيفة "مورتر" على منزل خلال حفل زفاف في إقليم "كابيسا" شمال البلاد.

وقع الانفجار في منطقة "تجاب" التي شهدت قتالاً بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان".

وألقى متحدث باسم الشرطة في المنطقة بمسؤولية إطلاق القذيفة على "طالبان"، وقال إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا بينهم امرأة وطفل، وأصيب أربعة.

لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في كابول قال إن عدد القتلى عشرة على الأقل، وإن عدد المصابين 18.، فيما نفى متحدث باسم "طالبان" مسؤولية الحركة عن ذلك، وقال إن "قذيفة المورتر أطلقتها قوات الأمن الأفغانية".