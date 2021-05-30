شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مصرية ــ إسرائيلية لتثبيت هدنة غزة و«استعادة الجنود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القاهرة الأحد، للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بالتزامن مع لقاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب

ونشر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع تويتر صوراً للوزيرين، وكتب «في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة... وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي». وتعد زيارة أشكينازي إلى القاهرة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي منذ 13 عاماً.

وكتب أشكينازي على تويتر بالعربية «شكراً على دعوتك وزير خارجية مصر سامح شكري. إنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاماً». وأضاف «سنجري خلال هذه الزيارة عدداً من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة بناء القطاع تحت إشراف دولي». كما أشار الوزير الاسرائيلي إلى أنه سيركز خلال المحادثات «على إعادة جنودنا ومواطنينا الموجودين في قبضة حماس».

عباس كامل ونتنياهو

وفي تل أبيب، استقبل رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو، الأحد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، الذي يترأس وفداً رفيع المستوى. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الإسرائيلي ــ المصري وقضايا إقليمية. ورحب الجانبان بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة.

وقال بيان إسرائيلي إن نتنياهو طرح، خلال اللقاء، «المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت». وأضاف البيان «كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلاً لدعم سكان القطاع».

وكان مسؤول أمني رفيع المستوى قد قال في القاهرة إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية».