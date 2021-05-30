شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وأجواء متوترة إثر سيطرة الجيش الكولومبي على "كالي" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا - أ ف ب

أحكم الجيش الكولومبي قبضته بحلول صباح الأحد على مدينة كالي ثالث كبرى مدن البلاد ومركز تظاهرات احتجاجية عنيفة مستمرّة ضدّ الحكومة، وقد دخلت شهرها الثاني مسفرة عن مقتل 13 شخصاً على الأقل.

وبدت شوارع كالي البالغ عدد سكانها 2,2 مليون نسمة يوم السبت شبه مقفرة غداة مواجهات بين المتظاهرين والشرطة ومدنيين مسلحين.

ودخلت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي الأحد شهرها الثاني دون وجود حلّ في الأفق، ويعكس الدخّان المتصاعد من بقايا الحواجز وأكوام الركام، ليلة عنيفة وفوضوية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد شهر على بدء التظاهرات في كولومبيا في 28 نيسان/إبريل، ضد مشروع حكومي لزيادة الضرائب، ورغم تراجع الحكومة عن مشروعها، يتواصل السخط الشعبي الذي تحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني عنفاً مستمرّاً وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.

وقتل خلال شهر من الاحتجاجات 59 شخصاً على الأقل، على ما قال مسؤولون، بما في ذلك الـ13 شخصاً الذين قتلوا في كالي، كما أصيب نحو 2300 مدني وعسكري، وأعلن عن فقدان 123 شخصاً، حسب بيانات وزارة الدفاع.

تضارب في حصيلة القتلى

من جهتها، تتحدث منظمات حقوقية عن سقوط 63 قتيلاً في أرجاء البلاد، مستندة إلى "تقارير موثوق منها" على حد قولها، ووصفت الوضع في كالي بـ"الخطير للغاية".

وتتضمن حصيلة القتلى في كالي موظفاً في مكتب المدعي العام كان خارج ساعات العمل حين أطلق النار على محتجَين يغلقان طريقاً، ما أدى إلى مقتل أحدهما.، فيما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تهاجمه بعد ذلك وتقتله في موقع الحادثة.

وقال دوكي، الذي انتقل إلى كالي يوم الجمعة، إنّه نشر الجيش في المدينة لدعم الشرطة فيها وفي كل مكان آخر، مع تحول الاحتجاجات إلى انتفاضة أوسع ضد مؤسسات الدولة.

وأمر دوكي بإرسال 7 آلاف جندي للمساعدة في فتح الطرق التي أغلقها المحتجون، والقيام بدوريات في 10 ولايات، مع نشر 1141 جندياً في كالي، ويوم السبت، أطلق حشد صيحات الاستهجان حين ظهر دوكي علناً في كالي قبل أن يرحل إلى مدينة بوبايان.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل شاباً يصرخ باكياً: "عار!"، في إشارة لدوكي.

أشبه بحرب أهلية

وقال شاهد فضل عدم ذكر اسمه خشية التعرض لأعمال انتقامية، إنّ مجموعة من المحتجين في كالي كانوا يحتفلون بمرور سنة على انطلاق الاحتجاجات حين "دوّى إطلاق نار".

وتابع الشاب البالغ 22 عاماً: "بدأوا بقتل الناس"، وأضاف أنّ الرصاص جاء من "خمسة رجال بزي مدني من خلف الأشجار".

وتدعم مقاطع فيديو انتشرت عن الحادث، روايته، فيما ذكرت الشرطة في بيان، أنها تحقق في الأمر.

وقال وزير الأمن في كالي كارلوس روخاس: "في جنوب المدينة لدينا مشهد مواجهة حقيقية، وتقريباً حرب أهلية، حيث لم يفقد الكثير من الناس أرواحهم فحسب، لكنّ أيضاً هناك عدد كبير من الجرحى".

وترأس دوكي يوم الجمعة اجتماعاً أمنياً في المدينة أعلن بعده أنّ "نشر أقصى مساعدة عسكرية للشرطة الوطنية" سيبدأ فوراً، ودعا مدير منطقة الأمريكيتين في منظمة حقوقية، خوسيه ميغيل فيفانكو، الرئيس الكولومبي إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لوقف التصعيد، بما في ذلك إصدار أمر محدد بحظر استخدام الأسلحة من قبل عناصر الدولة"، وأكد فيفانكون أن "كولومبيا لم تعد تحتمل سقوط مزيد من القتلى".، في حين تنضوي الشرطة في كولومبيا تحت قيادة الجيش.

فقر ومرض وغضب

أكد سكان في أحياء كالي الفقيرة أنّ تواجد الجيش يجعلهم يشعرون أكثر بالخوف، لا بالأمان، وقالت لينا غاليغاس (31 عاماً)، وهي واحدة من سكان المدينة: "نشعر بالتهديد. نشعر أكثر بالخطر"، وتابعت: "إذا حدث شيء، لا يمكننا الاتصال بالشرطة لأنهم من يرتكبون القتل".

من جهته شبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة "جافيريانا" لويس فيليبي فيغا نشر الجيش "بإطفاء النار بالبنزين".

وراوحت محاولات الحكومة للوساطة مكانها إلى حد كبير، إذ فشلت في احتواء غضب الشباب المسيّس المتضرر من الجائحة والتفاوت الكبير في المداخيل.

وتشير تقديرات إلى أن ثلث الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 14 و28 عاماً، لا يعملون ولا يدرسون.

وأحبطت قوى في حزب المركز الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه دوكي، محاولاته للتفاوض، إذ تفضل اتباع نهح استخدام القوة مع تبقي عام على الانتخابات العامة.

ويقول خبراء الاقتصاد إنّ الفقر بات يطال 42,5 بالمئة من أصل السكان البالغ عددهم 50 مليون نسمة، وأدت الجائحة إلى إغراق الفئات الأكثر ضعفاً في فقر مدقع.

ويربط محللون بين الإرث العسكري للحكومة، وبين ردة فعلها تجاه الاحتجاجات، فعلى مدى نصف قرن، حجب النزاع مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) كافة أولويات الحكومة، تاركاً حكومة قوية عسكرياً، لكنها عاجزة عن مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي 2019، بعد عام على انتخاب دوكي، نزل الطلاب إلى الشوارع للمطالبة بتحسين التعليم العام المجاني والوظائف، وجعل الدولة والمجتمع أكثر تضامناً.

وفي 28 نيسان/إبريل الفائت، أثار المشروع الحكومي لزيادة الضرائب الغضب مجدداً، ودفع المحتجين للشوارع مجدداً.

ورغم تراجع الحكومة عن المشروع، واصل المحتجون التظاهر وأشعلوا المتاريس في أرجاء البلاد وأغلقوا عشرات الطرق الرئيسية، ما أدى إلى شح في السلع.