شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تشكر إليسا على «مشاعر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة للمطربة اللبنانية إليسا عبر تغريدة في حسابها على «تويتر»، بعد غنائها لأغنية مشاعر في أحد البرامج التلفزيونية ونشرها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت شيرين: «حبيبتي إليسا غنائك لمشاعر بكل هذه الأحاسيس الصادقة يؤكد لي تقديرك وحبك للفن».

جدير بالذكر أن الأغنية قُدمت كتتر مسلسل «حكاية حياة» للفنانة غادة عبد الرازق منذ أكثر من 8 سنوات، وهي من كلمات محمد رحيم وألحان أحمد مرزوق.