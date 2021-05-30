شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يدشن تعاقداته بضم موسى والغيص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

دشن فريق العروبة الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، أولى صفقاته للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بضم الثنائي أحمد موسى (25 عاماً) لاعب وسط الفجيرة، وأحمد إبراهيم الغيص (27 عاماً) مهاجم دبا الفجيرة، للعب في صفوف الفريق.

وكان العروبة قد أعلن مؤخراً تجديد الثقة في المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، للاستمرار مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، تقديراً لجهوده وبصماته الواضحة التي أثمرت تتويج العروبة ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخ النادي، والعودة للأضواء بعد غياب طويل استمر ثلاثة عقود.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة سلسلة من التعاقدات النوعية ينوي العروبة إبرامها على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين والتي تساعد الفريق على مجابهة التحدي الجديد، وتحقيق تطلعاته نحو البقاء في منظومة المحترفين.

يذكر أن العروبة فقد مع نهاية الموسم المنصرم عدداً من لاعبيه الذين أسهموا في صعود الفريق للأضواء، في مقدمتهم الحارس المميز محمد علي الوالي الذي انتقل لعرين الوصل، والنيجيري المقيم فيكتور نوانيري هداف الفريق والمعار من حتا.