شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي يتعاطى المخدرات ويروجها لأصدقائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة بدبي خليجياً (21 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لمتهمين محالين إلى محكمة الجنح.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي حين اشتبه شرطي في مجموعة من الأشخاص كونهم بحالة غير طبيعية داخل مطعم في محطة تزود بالوقود، وحسب إفادة الشرطي في التحقيقات بأنه اقترب من المتهمين وأبرز بطاقته الشرطية، حيث كان المتهم يتلعسم في الحديث ويرتدي نظارة شمسية ويبدو بمظهر غير طبيعي ويبدو أنه واقع تحت تأثير المخدرات.

وذكر الشرطي أنه قام بتفتيش المتهم احترازياً، حيث وجد في حقيبته حقنة مستخدمة، وبسؤال باقي المتهمين عن تعاطيهم للمواد المخدرة أقروا جميعاً بتعاطي الحشيش وأقر أحدهم بتناوله لعقار ضمن جدول المواد المخدرة.

وأقر المتهم الأول بحيازته مخدرات ومؤثرات عقلية داخل حقيبة في مركبة أحد المتهمين المحالين لمحكمة الجنح، حيث أرشدهم إلى مكانها واعترفوا جميعاً بتعاطي المخدرات وأن المتهم الأول من يزودهم بالمخدرات والمؤثرات العقلية مقابل مبالغ مالية.