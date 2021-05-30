العثور على السفير الأوكراني في تايلاند ميتاً في جزيرة سياحية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







بانكوك: عثر على السفير الأوكراني في تايلاند ميتا الأحد في جزيرة كوه ليبي (جنوب) السياحية حيث كان يقضي إجازة مع ابنه كما أعلنت الشرطة فيما لم تحدد أسباب وفاته حتى الآن.

وكان الدبلوماسي أندري بيشتا (45 عاما) عين سفيرا لاوكرانيا في تايلاند في 2016.

وأعلنت الشرطة التايلاندية الأحد أنه عثر عليه ميتا حوالى الساعة 5,30 فجرا (22,30 ت غ) في غرفته في مجمع فندقي في كوه ليبي، وهي جزيرة سياحية يقصدها السياح بكثرة بسبب مياهها الزرقاء الصافية.

وجاء في بيان نسب إلى نائب المتحدث باسم الشرطة الوطنية كيسانا فاثانشاروين أن "التحقيق الأولي لم يظهر أي دليل على هجوم أو مداهمة أو عنف".

ارتدى أعضاء الفريق الطبي الذين وصلوا أولا إلى مكان الحادث ملابس واقية لفحص الجثة على سبيل الاحتياط بينما استجوبت السلطات نجل السفير أوستاب الذي كان ينزل معه في نفس الغرفة.

وقال إن والده خلد الى النوم حوالى الساعة 23,00 مساء في اليوم السابق، لكنه استيقظ حوالى الساعة 4,30 فجرا وهو يتقيأ قبل أن يغمى عليه بحسب ما أفاد فاثانشاروين الذي أضاف أنه تم استجواب شهود آخرين أيضا.

نقل جثمان أندري بيشتا أولا الى مستشفى محلي لاجراء تشريح قبل أن ينقل الى مستشفى للشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك لإجراء تحقيق معمق أكثر حول أسباب الوفاة.

أمضى بيشتا أكثر من عشر سنوات من حياته المهنية في تايلاند التي وصلها عام 2007 بصفته مستشارا للبعثة الدبلوماسية في بانكوك، بحسب موقع السفارة على الانترنت.

وعين نائبا لمدير عام السفارة في 2011 قبل أن يتسلم منصب سفير عام 2016.