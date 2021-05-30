شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ"يوافق على تقرير اللجنة المالية..ورئيس المجلس يوجه التحية لوزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي التقرير البرلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) وما تضمنته من توصيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور.

وفى ختام الجلسة العامة، وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التحية لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد، علي الحرص والدقة فى الرد على كل ما أثير بالقاعة من الأعضاء، بما يؤكد الجدية والرغبة الأكيدة في تحقيق ثمار الخطة.

وكانت وزيرة التخطيط في أكدت في تعقيبها علي أعضاء المجلس، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات، هى غير مسبوقة، مشيرة إلى استهداف المرحلة الأولى تطوير 375 قرية، بقولها: "فى الظروف العادية، لولا هذه المبادرة لن نحقق هذه التنمية فى أقل من 15 – 20 سنة".

وقالت السعيد إن خطط المكينة ضمن التحول إلى مصر الرقمية، يعمل على تعزيز ثقة المواطن، مشيرة إلى الانتهاء من 265 مركزا يقدم الخدمات على مستوى المحافظات، فضلا عن العمل على التوسع في المراكز المتنقلة.

ولفتت هالة السعيد، إلى أن النصف الثانى من خطة التنمية من المتوقع أن تشهد طفرة فى المراكز الخدمية المتنقلة على مستوى المحافظات، وتطويرها لتشمل جميع الخدمات.