الارشيف / اخبار العالم

أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في نهاية تعاملات اليوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكين بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا