تداول 26 سفينة وتفريغ 12 ألف طن ذرة في ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة، اليوم الأحد، تزامنا مع استقرار أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 1570 طن فوسفات و21485 طن يوريا، و4700 طن مخلفات علف بنجر و1027 طن كسب صويا.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 6622 طن أبلاكاش و1904 أطنان خشب زان و12025 طن ذرة، و4862 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 177819 طنا، بينما بلغ رصيد في مخازن القطاع الخاص 67823 طنًا.