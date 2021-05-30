تحدث عن بشائر.. مستشار هيئة قناة السويس: نواصل التفاوض بشأن السفينة البنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

قال المحامي الدولي خالد أبوبكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية ايفر جيفن، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.

وأوضح أبوبكر أنه يوجد بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة، وأن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض.

وتابع المحامي الدولي أن اللجنة القانونية التي يرأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، مركز المحاكاة التابع للهيئة بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.

وخلال المؤتمر الصحفي شرح خطة التحرك القانوني للهيئة المرحلة القادمة، إذ أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهي قدوة في الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة المقبلة، استنادًا إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية، كما أعدت اللجنة ملفًا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التي تكبدتها الهيئة.

أضاف أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، وخفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية "ايفير جيفن" التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها.

وأضاف الهيئة طلبت من الشركة معرفة قيمة حمولتها من البضائع إلا أن الشركة لم تمد الهيئة ببيان قيمة ما داخل الحاويات من بضائع، فأجرت الهيئة بحثًا عن سعر البضاعة واكتشف أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.

وأضاف، أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لتلك القيمة، قالت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن السفينة نفسها 140 مليون دولار، لذلك جرى خفض مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار.

وتابع خلال كلمته أن الهدف ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها الهيئة طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم أو توقف حركة الملاحة، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة.

"منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار نقدًا والبقية سيتم تسلمها على دفعات بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة" يوضح مستشار رئيس الهيئة في التفاوض كيفية الحصول على مبلغ التعويض المطلوب.

يشار إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قرار الخميس الماضي انضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانوني والتفاوضي والإعلامي لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.