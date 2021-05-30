صور.. محافظ الوادي الجديد يوقع اتفاقية استغلال "مبنى الجمهورية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وقع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بروتوكول تعاون مشترك لاستغلال المبنى التابع للمؤسسة بمدينة الخارجة، في إقامة مشروعات خدمية واستثمارية لخدمة أبناء المحافظة، بعد سنوات من عدم استغلاله لمخالفة شروط الترخيص والتعاقد.

وَأكد الزملوط، خلال استقباله لوفد المؤسسة، بمقر ديوان عام المحافظة، الدور الفعال الذي تتولاه المؤسسة والتعاون المثمر لخدمة خطط التنمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية للمستندات والملفات الحكومية في إطار خطة التحول الرقمي، كما جرى استعراض أبرز المقومات والمشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها علي أرض المحافظة.