ارتفاع عدد ضحايا سقوط "ونش" على عمال مصنع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

توفي، ظهر اليوم الأحد، ثاني ضحايا حادث سقوط ونش على عمال داخل مصنع مواسير بمحافظة بورسعيد.

كان مستشفى عطاء استقبل: "هاني نصر الدين السيد، 40 عامًا، مصابًا بخلع في الكوع الأيسر وشرخ بالفقرات القطنية السابعة، ومصطفى محمد مصطفى، 66 عامًا، جثة هامدة، ووائل على حسن السيد، 47 عامًا، مصابًا بكسر في قاع الجمجمة ودخل العناية المركزة، إلا أنه توفى ظهر اليوم"، وذلك إثر سقوط ونش عليهم داخل مصنع مواسير.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية.