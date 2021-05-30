تركيب 30 "ماكينة ATM" للبنك الزراعي في الفيوم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الأحد، فعاليات اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية في مركز إطسا.
أكد محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي الأقوى والأهم في تاريخ مصر الحديث، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصري، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته.
وكشف محافظ الفيوم عن عدد من المشروعات المشتركة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، ومنها مشروعات التصنيع الزراعي، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الري الحديث، وتنمية الثروة الداجنة، وكذلك توفير ماكينات ATM للبنك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، إذ جرى تزويد المحافظة بـ30 ماكينة بصورة مبدئية وسيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن 250 ماكينة ATM لمختلف البنوك يجري تركيبها بقرى ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.
كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني.
وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالي محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للبنك، كما يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.