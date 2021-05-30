تركيب 30 "ماكينة ATM" للبنك الزراعي في الفيوم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الأحد، فعاليات اللقاء التعريفي للبرنامج التمويلي "باب رزق" لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية في مركز إطسا.

أكد محافظ الفيوم، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي الأقوى والأهم في تاريخ مصر الحديث، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصري، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل في بيئته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة في محل إقامته.

وكشف محافظ الفيوم عن عدد من المشروعات المشتركة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، ومنها مشروعات التصنيع الزراعي، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الري الحديث، وتنمية الثروة الداجنة، وكذلك توفير ماكينات ATM للبنك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، إذ جرى تزويد المحافظة بـ30 ماكينة بصورة مبدئية وسيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن 250 ماكينة ATM لمختلف البنوك يجري تركيبها بقرى ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي ستغير وجه الحياة في الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات في السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

كشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطني.

وأشار رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالي محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للبنك، كما يجري دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.