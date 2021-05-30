وزارة العدل تطلق خدمة تطبيق " أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية الآيفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة تطبيق "أرغب في عمل توكيل " عبر الهواتف الذكية الآيفون.

اتساقًا مع نهج وزارة العدل في رقمنة الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، وتيسيرًا على المواطنين ؛ تعلن وزارة العدل عن التوسع في تفعيل تطبيق " أرغب في عمل توكيل " ، ليشمل جميع الهواتف الذكية ومنها أجهزة "الآيفون" ، ويستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة ، وذلك بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store" App" ، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد .

جدير بالذكر أن التطبيق يسمح بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات ، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر ، كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع " GPS " ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة .