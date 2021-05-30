زيارات مصرية-إسرائيلية متبادلة لتثبيت وقف إطلاق النار

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تبادل مسؤولون مصريون وإسرائيليون الزيارات للبلدين، اليوم الأحد، في مسعى لتثبيت التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم الأحد، مباحثات في إسرائيل.

والتقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبحث الجانبان تعزيز التعاون وقضايا إقليمية. ورحب الجانبان بالتفاهمات التي تم التوصل إليها.

وكان رئيس المخابرات المصرية عقد، في وقت سابق اليوم الأحد، لقاء مطولاً مع رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات.

وفي القاهرة، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وكتب حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على موقع تويتر: «في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة... وزير الخارجية سامح شكري يستقبل الآن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي».

وتعد زيارة أشكينازي إلى القاهرة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل منذ 13 عاماً.

كانت وزارة الخارجية المصرية قالت، في بيان مقتضب أمس السبت، إن شكري سوف يستقبل نظيره الإسرائيلي «لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير» وسط القاهرة.