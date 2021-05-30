مباحثات عسكرية إماراتية مصرية في أبوظبي

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، الفريق طيار أركان حرب محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية.



جاء ذلك على هامش حضوره ختام التمرين العسكري "زايد 3" الذي يقام في الإمارات بمشاركة القوات المصرية.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف المصري و الوفد المرافق و استعرضا العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وبحثا التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.