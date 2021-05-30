شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : المركبة "تيانتسو-2" تصل بالإمدادات إلى محطة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت العاصمة الصينية بكين اليوم أن مركبة الشحن الفضائية الصينية " تيان تشو- 2 " التي تحمل إمدادات ومعدات ووقوداً التحمت مع الوحدة الرئيسة لمحطة فضاء صينية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) : إن " تيان تشو-2 قد التحمت مع تيانخه اليوم .

من جانبة قال مكتب هندسة الفضاء الصيني : إن صاروخ (لونج مارش-7 واي3) أطلق المركبة "تيان تشو-2" مساء أمس السبت من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد، مشيراً إلى أن المركبة صُممت لتبقى أكثر من عام، وتحمل شحنة من الإمدادات لرواد الفضاء الذين سيتم إرسالهم مستقبلا، تتضمن طعاما لطاقم المركبة شنتشو-12 التي سيتم إطلاقها الشهر المقبل لتبقى ثلاثة أشهر في المحطة، وطنّين من الوقود الدافع.

وتعدّ تيان تشو-2 الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يُتوقَّع الانتهاء منها العام المقبل، وتأتي بعد إطلاق المركبة تيانخه في أواخر أبريل.