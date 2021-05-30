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رونالدو قريب من العودة إلى ناديه القديم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-30 | 15:13

رونالدو قريب من العودة إلى ناديه القديم

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صرحت صحيفة "ميرور البريطانية" ،اليوم الاحد، أن لاعب يوفنتوس الإيطالي بات قريبا من العودة إلى مانشستر يونايتد ناديه الأسبق في سوق الانتقالات الصيفية.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينوي دخول الموسم المقبل بدعم كبير للفريق الأول بأبرز اللاعبين الحاليين في القارة الأوروبية للعودة للمنافسة من جديد علي جميع البطولات.

ويذكر ان تقارير صحفية ايطالية اكدت أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، قد أبلغ زملاءه داخل السيدة العجوز برغبته في مغادرة "أليانز ستاديوم" مع نهاية موسم 2020/2021.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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