انت الان تتابع خبر رونالدو قريب من العودة إلى ناديه القديم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-30 | 15:13
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صرحت صحيفة "ميرور البريطانية" ،اليوم الاحد، أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بات قريبا من العودة إلى مانشستر يونايتد ناديه الأسبق في سوق الانتقالات الصيفية.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينوي دخول الموسم المقبل بدعم كبير للفريق الأول بأبرز اللاعبين الحاليين في القارة الأوروبية للعودة للمنافسة من جديد علي جميع البطولات.
ويذكر ان تقارير صحفية ايطالية اكدت أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، قد أبلغ زملاءه داخل السيدة العجوز برغبته في مغادرة "أليانز ستاديوم" مع نهاية موسم 2020/2021.
ويذكر ان تقارير صحفية ايطالية اكدت أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، قد أبلغ زملاءه داخل السيدة العجوز برغبته في مغادرة "أليانز ستاديوم" مع نهاية موسم 2020/2021.
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