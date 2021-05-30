الهجرة تؤكد عزمها على إنهاء جميع مشكلات النازحين

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڤان فائق جابرو، اليوم الأحد، أن عزمها على إنهاء جميع مشكلات النازحين وتذليل جميع العقبات من خلال برنامج العودة الطوعية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الوزيرة إيڤان فائق جابرو، استقبلت اليوم، مجموعة من شيوخ عشائر الأنبار، لبحث سبل استمرار دعم العائدين من النزوح في المحافظة فيما يحقق لهم العيش الكريم".



وأشارت جابرو إلى، أن "الوزارة وكوادرها مستمرة في دعم المتضررين من النزوح، وإنها عازمة على حل جميع مشاكلهم وتذليل جميع العقبات من خلال برنامج العودة الطوعية الذي عملت عليه الوزارة بشكل دؤب"، مؤكدة أنها على "تواصل تام مع فرع الوزارة في الأنبار، بغية توفير كل ما يحتاجه النازحين هناك وما ينسجم مع الإمكانات المتوفرة لخلق بيئة عيش كريمة".

