لقاح كورونا.. دولة عربية تعلن تلقي نحو نصف سكانها للجرعة الأولى

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عبر حسابه في تويتر: ”بفضل الله، 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد حتى اليوم“.



وكشفت الصحة أنه تم إعطاء أكثر من 13.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم، وذلك وفقا لما أظهره الموقع الإلكتروني للإحصاءات اليومية لمستجدات جائحة كورونا في السعودية والإحصاءات اليومية.