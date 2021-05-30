شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للعام المالي 2021/ 2022، والتي بلغت حوالى 33 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة أيضا على تقديرات الخطة الاستثمارية للهيئة، للعام المالي 2021/2022 والتى بلغت 177.2 مليار جنيه.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاسكان التعاوني يهدف فى المقام الأول لمراعاة احتياجات المواطنين، والتوسع المناسب للبنية التحتية، والتدابير الفعالة أثناء حالات الطوارئ، بما يضمن توفير المزيد من فرص العمل، والنهوض بمرافق التعليم لمستوى أفضل.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقب الموافقة على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، للعام المالي 2021/ 2022 والتي بلغت 33.157.300 مليار جنيه، أن التخطيط العمراني يراعى الزيادة السكانية، وكيفية تنفيذ رؤية الدولة من أجل زيادة المساحة المعمورة لتصل ضعف المساحة الحالية للتوزيع السكانى، من أجل استيعاب عدد كبير من السكان يجب أن تكون هناك بعض الخطط المبكرة ، لهذا السبب يجب دائمًا التخطيط المسبق، وهذا ما يتم خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التخطيط لا ينحصر فقط على المدن والشوارع، بل يتطرق لحياة المواطن اليومية، حيث تخطيط منزله على سبيل المثال، فما يحتاجه اليوم قد لا يصلح غداً وما يصلح غداً قد لا يسعه مستقبلا، ولهذا نجد المدن الذكية راعت كافة هذه المسائل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الإسكان الاجتماعي طفرة كبيرة فى عهد القيادة السياسية، سواء ملف تطوير العشوائيات الذي شهد انجاز كبير على أرض الواقع بشهادة مختلف الهيئات والمنظمات والدول الكبرى، أو المدن الذكية، وسوق العقارات بشكل عام، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.