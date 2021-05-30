210 إصابات جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة (وفا) الفلسطينية إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، ونسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 24 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة على أجهزة التنفس الاصطناعي.