شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 14 طالباً خطفوا من إحدى محافظات "نيجيريا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت ميليشيا مسلحة سراح 14 طالبا، كانت قد اختطفتهم طيلة 40 يوما الشهر الماضي من جامعة "غرينفيلد" في محافظة "كادونا" شمالي نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم شرطة محافظة كادونا، محمد جاليج، اليوم، إنه تم إطلاق الطلبة مساء أمس وقد تم تركهم على طول الطريق بين أبوجا وكادونا.

مما يذكر أن إحدى الجماعات المسحلة كانت قد اقتحمت الجامعة في 20 أبريل الماضي، واختطوا 20 طالبا وقتلوا موظفا كما أعدموا خمسة من المخطوفين في الأيام التي تلت الهجوم للضغط على العائلات والحكومة من أجل دفع فدية .