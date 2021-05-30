شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و 20 مصابا في إطلاق نار بـ "فلوريدا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مصدر أمني أمريكي بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أمام ناد بولاية فلوريدا.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فإن سيارة توقفت بالمكان وترجّل منها ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة هجومية ومسدسات وبدأوا في إطلاق النار على أفراد تجمعوا للمشاركة في حفل موسيقي.

وكتب ألفريدو راميريز الثالث قائد شرطة مقاطعة ميامي-داد، على تويتر، "إنهم قتلة بدم بارد، أطلقوا النار عشوائيا على جمع من الأشخاص، وسوف نسعى لتحقيق العدالة".

وطالبت شرطة ميامي داد كل من لديه معلومات بشأن الحادث بالإدلاء بها.