شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 37 من ميليشيات حركة الشباب الإرهابية بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الوطني الصومالي القضاء على 37 من عناصر تابعة لميليشيات حركة الشباب الإرهابية، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بمحافظة "شبيلى" الوسطى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم، بأن العملية العسكرية التي نفذها الجيش في منطقة "جلكا حراري" أسفرت عن إصابة 20 من المليشيات الإرهابية وأسر اثنين آخرين.

وأكد قائد الجيش اللواء أودوا يوسف راغي، أن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التي يختبئون فيها بالمحافظة.