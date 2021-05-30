نتنياهو ورئيس مخابرات مصر يبحثان الحد من قدرات 'حماس'

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تناول استقبال نتنياهو لكامل في القدس، إنهما بحثا "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية".

وطرح نتنياهو خلال اللقاء "المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت، كما تم بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

