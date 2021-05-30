العراق ومصر يؤكدان ضرورة توحيد المواقف ازاء القضايا المصيرية بالمنطقة

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، السفير المصري لدى العراق وليد إسماعيل والوفد المرافق له، لمناقشة آخر التطورات في الشأن العربي والدولي وبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين".واكد الجانبان، وفق البيان، على "ضرورة توحيد المواقف الفاعلة على المستوى الحكومي والنيابي فيما يتعلق في القضايا المصيرية التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، فيما اشاد الكعبي بموقف القاهرة الداعم والمساند للشعب الفلسطيني".

ودعا الكعبي، إلى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سيما في المجال الاقتصادي والاستثماري والثقافي وبناء المدن والقطاع السكني والمصافي الى جانب مواجهة الارهاب ، والاستفادة من التجربة المصرية في قطاع التنمية كونها باتت رائدة على مستوى المحيط العربي والاقليمي ، مبينا اهمية التعاون الفاعل بموضوعة اعطاء التسهيلات اللازمة للطلبة والمقيمين والتجار".



بدوره، ابدى السفير المصري "دعم بلاده الكامل لإمن واستقرار ورفاهية العراق وتوطيد التعاون الشامل بين البلدين الشقيقين، معتبرا ذلك اولوية قصوى بالنسبة لحكومة وشعب مصر".