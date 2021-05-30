اغتيال مسؤول إيراني بأحد المراقد الشيعية في طهران

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة العامة في طهران، اليوم الاحد، اغتيال مسؤول إيراني بأحد المراقد الشيعية بالعاصمة الايرانية طهران.

الشرطة قالت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال، المهندس سعيد طاهري، مسؤول التنسيق والإعمار في مرقد صالح بن الإمام موسى الكاظم (وموسى الكاظم سابع الأئمة) في ساحة تجريش شمال العاصمة طهران".

وأضاف البيان أن "سعيد طاهري توفي متأثرا بإصابته بثلاث طلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في شارع شريعتي بمنطقة تجريش شمال العاصمة الإيرانية".

وفي السياق نفسه، فتحت قوات الشرطة الإيرانية في طهران، تحقيق بالحادث واتخاذ ما وصفتها بـ"الإجراءات لتحديد واعتقال المهاجمين".

وقال مسؤول في مرقد صالح بن الإمام موسى الكاظم إن "سعيد طاهري لم يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره ونُقل على الفور إلى مستشفى شهداء تجريش لكنه لسوء الحظ فقد حياته بعد فترة وجيزة".

ومرقد صالح هو مزار ديني وهو شقيق علي بن موسى الرضا الذي يقع مرقده بمدينة مشهد شمال شرق إيران، ويعدّ من المعالم والمزارات المهمة عند الشيعة، ويقصدها الملايين من الزوار سنويا من داخل إيران وخارجها.