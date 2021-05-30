بابل.. اخماد حريق اندلع داخل مجمع للأجهزة الكهربائية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مجمع السلام للأجهزة الكهربائية في منطقة الشاوي مركز محافظة بابل".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران ومنعت امتداد السنتها الى الابنية التجارية المجاورة، بعد ان زجت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية"، مشيرة الى "انهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".