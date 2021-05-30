مصر والسودان يختتمان "حماة النيل" الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش السوداني أن الاستعدادات لختام التمرين السوداني المصري المشترك "حماة النيل"، اكتملت، وستتم غدا الإثنين.

ووفق بيان للإعلام العسكري فإن اختتام التمرين المشترك، سيتم غدا بمنطقة أم سيالة شمال غرب أم درمان، بالعاصمة السودانية.

وبيّن الإعلام العسكري أن ختام التمرين، سيشرف عليه رئيس هيئة الأركان السوداني ونظيره المصري، الذي سيصل البلاد صباح غدٍ.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية قد انخرطت في تمرين مشترك مع الجانب المصري، شاركت فيه عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي من الطرفين.

وأشار إلى أن فعاليات التمرين استمرت على مدى أيام الأسبوع المنصرم، لتختتم يوم غد.

وبدأ التدريب العسكري السوداني المصري "حماة النيل"، الأربعاء الماضي، بمنطقة شمال أم درمان، واستمرت 6 أيام.

وحضر التدريب المشترك في يومه الأول، الفريق الركن عبدالله الصادق البشير، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، وقادة القوات الرئيسة ومدراء الإدارات.

وفي تفاصيل التمرين أشار البيان إلى أن "حماة النيل" يجرى بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي بمصر والسودان.

ويعد تدريب "حماة النيل" ثاني تدريب عسكري مشترك بين مصر والسودان في شهرين.

وفي 5 أبريل/نيسان الماضي، اختتمت المناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني "نسور النيل 2" والتي استمرت لأيام في قاعدة مروي شمالي السودان.