بينها الأسرى.. 3 قضايا تتصدر لقاء نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هيمنت 3 قضايا على اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن أن اللقاء عقد في مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو بالقدس الغربية.

وقال في بيان تلقته ”الخليج 365” إن "رئيس الوزراء وكامل بحثا تعزيز التعاون الثنائي وقضايا إقليمية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وكامل رحبا بالعلاقات الثنائية وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء نتنياهو طرح خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت".

ووفق البيان، تم "بحث الآليات التي من شأنها منع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع".

وحضر اللقاء أيضا وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

وعقد كامل فور وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الأحد لقاءا مطولا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن اللواء كامل سيجتمع لاحقا اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس المخابرات المصرية لاحقا إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى غزة للقاء وفد من السلطة الفلسطينية وآخر من حركة "حماس".