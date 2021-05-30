السيسي يؤكد لعباس دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رسالة لنظيره الفلسطيني محمود عباس ينقلها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل الذي يقوم حاليا بزيارة إلى إسرائيل ورام الله.

وتضمنت الرسالة التأكيد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.



وكان السيسي قد أوفد رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي كامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شابات.

وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية في سياق جهود القاهرة، التي قادت إلى وقف إطلاق النار بغزة، في خطوة يجري تثبيتها عبر سلسلة من التحركات، وصولا إلى إطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.

ويوم الجمعة الماضي، وصل وفد أمني مصري إلى غزة، في زيارة تعتبر الثالثة للقطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة.

ومنذ وقف إطلاق في غزة، يجري الوفد المصري جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله وغزة، لاحتواء التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وترتيبات إعمار غزة.

وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر يوم 21 مايو/ أيار الجاري، لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 255 فلسطينيا و13 إسرائيليا.