الصورة الأولى لزفاف جونسون.. زواج بعيدا عن أعين الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت وسائل إعلام بريطانية الصورة الأولى لزفاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، أمس السبت.





وذكرت صحيفة "صن" البريطانية التي أوردت خبر الزواج أن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن، حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.



وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

ورفضت رئاسة مجلس الوزراء في بريطانيا التعليق على أنباء "الزواج السري" لرئيس الحكومة.



ويعيش جونسون البالغ من العمر 56 عاما، وسيموندس 33 عاما سويا في داونينج ستريت، منذ أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2019.

وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، الذي ولد في أبريل/ نيسان الماضي.