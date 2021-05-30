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210 إصابات جديدة بفيروس كورونا بفلسطين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 210 إصابات جديدة بفيروس بفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد تسجيل ثلاث وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و137 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة (وفا) الفلسطينية إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، ونسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 24 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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