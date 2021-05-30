مكافحة الفساد السعودية تنفي التحقيق في قضية توريد لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية شائعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحقيق الهيئة في قضية فساد مع المكلف برئاسة الاستخبارات العامة السعودية بتهمة تأسيس شبكة لتوريد وتوزيع لقاحات كوفيد19.



وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتلك المعلومات المتداولة.

وقالت عبر حسابها بتويتر ،"جميع ما يصدر من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ينشر عبر قنواتها الرسمية، ونأمل من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرض نفسه للمحاسبة".