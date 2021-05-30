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وفاة السفير الأوكراني لدى بانكوك في منتجع سياحي بتايلاند

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت السلطات التايلاندية إن صحة السفير الأوكراني لدى بانكوك تدهورت بسرعة فجأة وتوفي اليوم الأحد، بينما كان في منتجع سياحي مع أسرته.

وأبلغ الحاكم إكارت ليسن، وكالة أسوشييتدبرس، أن أندري بشتا، 44 عامًا، أُعلنت وفاته في جزيرة ليب في مقاطعة ساتون الجنوبية.

ونقلت الشرطة عن ابنه المراهق، الذي كان يقيم في نفس الغرفة بالفندق، قوله إن والده تقيأ وأغمي عليه في ساعة مبكرة من صباح الأحد. قال إنه كان بخير من قبل. قالت الشرطة إنها تشتبه في أنه ربما يكون قد أصيب بنوبة قلبية.

وقال ليسن إن الجثة أرسلت إلى مستشفى الشرطة لتشريحها.

وكان بشتا قد تولى منصب السفير في يناير 2016. للسفير زوجة وبنت وولدان، وفقًا لسيرته الذاتية على موقع السفارة على الإنترنت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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