شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تختار برلماناً جديداً وسط مخاوف من إحجام الناخبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - رويترز

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في قبرص الأحد لاختيار برلمان جديد في انتخابات من المرجح أن تظهر تراجعاً في شعبية الأحزاب الرئيسية، وتشهد إحجاماً من الناخبين الغاضبين من فضائح الفساد.

ويسعى أكثر من عشرة أحزاب أو تشكيلات سياسية للحصول على 56 مقعداً في انتخابات من المرجح ألا تسفر عن أغلبية مطلقة، وتُجرى الانتخابات كل خمس سنوات، وتحرص الأحزاب السياسية على تجنب تكرار ما حدث عام 2016 عندما امتنع واحد من كل ثلاثة ناخبين مسجلين، عن التصويت.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن من المرجح أن تستفيد الأحزاب الصغيرة من فضائح الفساد المتكررة في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تراجع هيمنة حزب التجمع الديمقراطي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس، والحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي الذي يمثل الدعامة التقليدية الأخرى للسياسة القبرصية.

ويحق لأكثر من 558 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.