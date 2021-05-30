شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أعلى عدد إصابات بـ"كورونا" منذ مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

أعلنت روسيا تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية مارس/آذار، ليرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى خمسة ملايين و63442 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا، إنها سجلت 355 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162.

لكن وكالة الإحصاءات الاتحادية أعلنت إحصاءً منفصلاً، وقالت إن روسيا سجلت نحو 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 من إبريل/نيسان 2020 وحتى مارس/آذار 2021.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2012 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 حتى يوم السبت، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 461057 .

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم .

وسجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 79670 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16.47 مليون إصابة.