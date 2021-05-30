شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح هارب يثير الرعب في جنوب فرنسا والشرطة تستنفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت "إذاعة فرانس إنفو" إن عملية بحث واسعة النطاق تشارك فيها قوات خاصة وطائرات هليكوبتر تجري في منطقة دوردوني بجنوب فرنسا الأحد، بعد أنباء عن قيام رجل بإطلاق النار على أفراد من الشرطة، فيما لم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات.

وقال فريدريك بريسات حاكم دوردوني لتلفزيون (بي.إف.إم)، إن "الرجل، وهو عسكري سابق، مسلح وهارب في اللحظة التي نتحدث فيها الآن. الشرطة تنفذ عملية منعاً لخروج الأمور عن السيطرة".

وأضاف: "ذهب الرجل خلال الليل إلى منزل صديقته السابقة، وحدث شجار هناك أدى إلى تدخل رجال الأمن، وحينها أطلق المشتبه به النار عليهم ثم هرب إلى الغابة المجاورة".

وحثت مقاطعة دوردوني على تويتر سكان المنطقة على البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.