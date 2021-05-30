سفير جورجيا: الإمارات وجهة مثالية للعيش والإقامة لجميع الجنسيات

أكد باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد، وذلك منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» - بمناسبة ذكرى استقلال بلاده - إننا نعتز بعلاقة الصداقة المتميزة مع دولة الإمارات وحريصون على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما القطاع الاستثماري والسياحي.

وأضاف أن دولة الإمارات وجهة مثالية للعيش والإقامة للجميع من مختلف الجنسيات ونحن سعداء بتواجدنا في الدولة وممتنون للدعم الكبير من القيادة الرشيدة لعلاقات الصداقة مع جورجيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وأضاف أن القطاع السياحي في البلدين زاخر بالفرص وتتطلع جورجيا إلى زيادة أعداد الزوار القادمين إليها من دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة خاصة للتمتع بالوجهات السياحية المميزة في جورجيا، ووجود رحلات طيران منتظمة بين البلدين يشجع على ذلك.

وأشار إلى أن استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي البارز يشكل منصة مهمة لمختلف الدول المشاركة من أجل تعزيز أوجه التعاون وعقد الشراكات.

وأضاف أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة كونه ينعقد تزامنا مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، كما أن جورجيا تحتفل أيضاً في العام ذاته بعيدها الوطني ومرور 103 سنوات على تأسيسها.

وأضاف أن معرض إكسبو 2020 دبي يوفر فرصة مثالية من أجل تسليط الضوء على التقدم والنمو الذي تشهده الإمارات وحجم الفرص الاستثمارية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين.. كما ستحرص جورجيا خلال مشاركتها في الحدث العالمي على تسليط الضوء على الثقافة الجورجية وتاريخها الزاخر الضارب في القدم. (وام)