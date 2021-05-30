مزارعو الأرجنتين يلوحون بالتصعيد بسبب حظر تصدير اللحوم

بوينس أيرس-رويترز

هدد المنتجون في الريف الأرجنتيني، السبت، بزيادة إجراءات الاحتجاج إذا لم تتراجع الحكومة عن حظر تصدير اللحوم وهو إجراء طارئ اتخذته الحكومة في محاولة لتعزيز المعروض من اللحوم محلياً، بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وأوقف المزارعون التجارة المحلية للماشية احتجاجاً على الحظر. وتعد الأرجنتين مصدراً رئيسياً للحبوب، بما في ذلك فول الصويا والذرة والقمح، كما أنها أحد أكبر المصدرين في العالم للحوم الأبقار.

وقال خورخي كيمز رئيس الاتحادات الريفية الأرجنتينية لمحطة إذاعية: «إذا لم نحصل على إجابات (من الحكومة) سيطلب المنتجون اتخاذ إجراءات أعمق يشارك فيها القطاع الزراعي بأكمله». وحظرت إدارة الرئيس ألبرتو فرنانديز صادرات اللحوم في وقت سابق من هذا الشهر لمدة 30 يوماً، لخفض أسعار المواد الغذائية المحلية وسط أزمة اقتصادية طويلة تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19». وأدت هذه الخطوة إلى مواجهة بين الحكومة والقطاع الزراعي القوي في البلاد الذي يهيمن على الصادرات التي تعد مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.