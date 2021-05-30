السيطرة على حريق نشب في 4 مصانع مصرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بمصر من السيطرة على حريق نشب في 4 مصانع كبرى داخل المدينة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كان الحريق قد اشتغل في مجموعة من مصانع الجلود والحلويات، حيث استمر لمدة 3 ساعات، قبل أن تنتقل سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الوضع.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير من المنوفية قد تلقى إخطاراً بنشوب حريق بعدة مصانع متجاورة لإنتاج الجلود والأحذية والحلويات، ليتم الدفع بـ9 سيارات من الحماية المدنية والإسعاف للسيطرة على الحريق.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات، فيما تتواصل عملية التبريد لمنع اشتعال الحريق مرة أخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وبحسب التقارير لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الحريق فيما ترددت أنباء عن احتمالية وجود ماس كهربائي.