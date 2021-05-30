شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة والإبعاد لزائرة جلبت كوكايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن زائرة إفريقية 10 سنوات، وتغريمها 50 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، لإدانتها بجلب وحيازة 1.180 كلغ من الكوكايين في حقيبتها.

دارت أحداثها في يناير الماضي، حين اشتبه مفتش جمارك في مطار دبي بحقيبة زائرة إفريقية (45 عاماً)، بعد مرورها على جهاز كشف الحقائب. وأفاد في أوراق القضية بأنه استفسر منها عن وجود أي ممنوعات أو مواد ترغب في الإفصاح عنها، فأجابت بالنفي. وعند فتح الحقيبة تبين وجود 3 لفافات في قاعها.

وذكر أن الزائرة انكرت معرفتها بوجود المواد المضبوطة، وأنها حضرت للدولة للعمل في تجارة الملابس وهذه الحقيبة اشترتها قبل يوم من مغادرتها موطنها.