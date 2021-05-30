شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات تبدأ تلقي طلبات المشاركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت لجنة فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج «زمالة عام الخمسين» وبدء تلقي طلبات المشاركة من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، يستمر البرنامج لمدة 11 شهرًا بدايةً من يونيو 2021 حتى أبريل 2022.

يهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل مميزة للشباب في عدد من التخصصات تشمل إدارة المشاريع والتصميم والاتصال، وسيتسنى للمرشحين العمل عن قرب مع فريق عمل عام الخمسين والشركاء لمنحهم فرصة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في واحد من خمسة مجالات رئيسية:

- ينبغي للمرشح أن يتصف بقدرة على وضع حلول استباقية للمشكلات، وموهوب للقيام بمهام متعددة ولديه صفات قائد الفريق، وقادر على الإشراف على المشروع وإدارته من خلال تصميم الأدوات والهياكل التي تؤدي إلى نجاح فريق العمل.

هذا دور مناسب لمسؤول تواصل موهوب يمكنه المشاركة والتأثير وإلهام العمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء الرئيسيين.

على مسؤولي التواصل البصري التقدم لهذا الدور لإتاحة الفرصة للعمل مع فرق متعددة الوظائف والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد حلول التصميم المبتكرة والإبداعية.

- لرواة القصص المتحمسين التقدم لهذه الفرصة الجذابة للعمل مع العديد من المبدعين حول حكاية الإمارات من منظور مسيرات وتجارب البشر في الدولة عبر منصات مختلفة.

- تتاح فرصة زمالة في مجال العلاقات العامة والاتصال لصناع المحتوى المبدعين والمتعاونين الذين يمكنهم تطوير المحتوى وتعديله والعمل على استمراريته عبر مجموعة متنوعة من القنوات لبرامج رفيعة المستوى.

وعبر الرابط https://uaeyearof.ae/fellowship وصف تفصيلي لكافة المناصب ومتطلبات التقديم لكل منها وعلى المتقدمين المهتمين التقدم من خلال الموقع الإلكتروني بحلول 7 يونيو 2021 وسوف تراجع لجنة الاختيار جميع الطلبات، وتقوم بإخطار الزملاء المختارين عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي البرنامج ضمن العديد من المبادرات المخطط لها التي يتم إطلاقها لإشراك الشباب في احتفالات دولة الإمارات بمسيرتها الرائعة عبر خمسين عامًا الماضية واستعداداتها لرحلة نمو وتحول فاعل مقبلة.