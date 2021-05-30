شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والإبعاد لآسيوي سرق كراسي حافلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس آسيوي 3 أشهر، وتغريمه 1200 درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، لإدانته بسرقة 6 كراسيّ من داخل حافلة وبيعها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مارس الماضي، بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً بسرقة كراسيّ حافلة متوقفة بساحة رملية في منطقة القصيص.

وبحسب أفاده شرطي في أوراق القضية، فإن فريقاً من التحريات توصل إلى المدان، فقبض عليه واعترف بالسرقة، بعد فتح أبواب الحافلة بزر أسفلها. ثم باع الكراسي في سوق الأدوات المستعملة بـ 700 درهم. كما أقر بارتكابه عدداً من السرقات المشابهة في منطقة القصيص.