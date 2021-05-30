شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الحوسني: لقاح «فايزر» لا يؤثر في حشو «الفيلر» ما لم توجد موانع طبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة - المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أنه لا يوجد أي مانع في أغلب الأحيان من أخذ لقاح «فايزر – بيونتيك» المضاد لفيروس كوفيد-19 للأشخاص الذين سبق أن أجروا الحشو الجلدي «الفيلر» إذ لم توجد أي موانع طبية أخرى.

وأوضحت ضمن حملة توعوية لمركز أبوظبي للصحة العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «ليكن خيارك التطعيم» و«نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة» أنه تم تسجيل حالات محدودة جداً ونادرة حيث يحدث تورم في منطقة «الفيلر» بعد أخذ اللقاح وعادة ما يزول بعد أخذ العلاج اللازم.

ودعت المتحدث الرسمي الأشخاص الحاصلين على اللقاح عند ملاحظتهم أي تورم في منطقة «الفيلر» ضرورة مراجعة مزود الخدمة وإخطاره بتلك الآثار الجانبية لتوفير العلاج المناسب واللازم.

وحول تأثير لقاح «فايزر- بونتيك» على الحمض النووي، قالت الحوسني: عندما يدخل الحمض النووي «المرسال» إلى الخلية فإنه لا يدخل إلى نواة الخلية وبالتالي تحفظ المكونات الجينية للخلية ويقوم الجسم بالتخلص من الحمض النووي «المرسال» بمجرد ما تتكون الأجسام المناعية بفترة قصيرة.

وأكدت أنه لا يؤثر اللقاح على الحمض النووي وبالتالي على الصفات الوراثية حيث يقوم الجسم بالتخلص من الحمض النووي بعد إنتاج الأجسام المناعية بفترة قصيرة جداً وعليه لا يؤثر اللقاح على الصفات الوراثية.

وكانت دائرة الصحة - أبوظبي أعلنت عن توفر لقاح «فايزر-بيونتيك» دون الحاجة لحجز موعد في أكثر من 100 مركز تطعيم في إمارة أبوظبي، حيث يتوفر اللقاح مجاناً لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين من عمر 12 عاماً فما فوق.

كما وفرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لقاح «فايزر» في جميع المراكز الصحية، ومراكز المسح الوطني التابعة لها في جميع إمارات الدولة، من خلال 46 مركزاً في إمارة أبوظبي، والإمارات الشمالية، التي تمثل المراكز الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز التطعيم، ومراكز المسح الوطني المنتشرة في جميع إمارات الدولة، ويمكن للراغبين في الحصول على اللقاحات حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم.

وأكدت «صحة» على أهمية أخذ اللقاح ضد كوفيد-19 لتسريع عملية التعافي في دولة الإمارات وتحصين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه بإمكان جميع أفراد المجتمع ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق تلقي لقاح «فايزر-بيونتيك»، فيما يقدم لقاح «سينوفارم» فقط للفئات من عمر 16 عاماً فما فوق.