شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُشيد بتعاون المُلاك مع حملة الصيانة الوقائية للمباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أشادت بلدية مدينة الشارقة بتجاوب وتعاون الملاك مع حملة الصيانة الوقائية للمباني التي بدأت تنفيذها منذ نهاية شهر إبريل الماضي لرصد كافة مشوّهات المظهر العام المتعلقة بنظافة البنايات وبعض التجاوزات الخدمية الأخرى، بهدف توعية أصحابها بضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة واتخاذ خطوات إيجابية لإزالة كافة المشوّهات بما يساهم في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وتوفير الراحة للقاطنين.

وصرح ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، بأن الحملة بدأت تحقق نتائج إيجابية ملموسة بعد تجاوب عدد كبير من الملاك معها والمساهمة في تحقيق أهدافها، بعد أن رصدت البلدية تجاوزات في بعض المناطق منها وجود مخلفات البناء على الأسطح ووجود تقسيمات هندسية مخالفة وسوء حالة الممرات والسلالم وعدم نظافة الواجهات، لذا شّكلت فريق عمل من مختلف القطاعات والإدارات بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والقيادة العامة لشرطة الشارقة لتنفيذ الحملة.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً مثمراً مع الشركاء الاستراتيجيين وملاك المباني لاستمرار نجاح الحملة على نطاق واسع في كافة مناطق مدينة الشارقة، كما أن البلدية حرصت على توعية الملاك حول بعض المشّوهات التي تم رصدها حيث أبدوا تعاوناً واستعداداً لعمل التصاريح اللازمة والبدء بتعديلها بما يتوافق مع الاشتراطات المعتمدة.

من جانبه كشف المهندس خليفة بن هدة السويدي، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني عن مسح حوالي 1594 مبنى في منطقة مويلح التجارية، منها 453 مبنى بحاجة إلى صيانة وقد تم إخطار ملاكها لإجراء الصيانة الوقائية اللازمة وتعديل أوضاعها، كما رصدت فرق التفتيش خلال الحملة حوالي 97 قطعة أرض تحتوي على مبان قيد الإنشاء منها 9 مبانٍ مهجورة وتم عمل اللازم حيالها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البلدية.

وأشار المهندس خليفة بن هدة السويدي إلى أن الحملة مستمرة لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة وفق جدول زمني وضعته البلدية لحصر كافة المباني، ورصد المخالفة منها وإخطار ملاكها لإجراء اللازم من حيث النظافة والصيانة الوقائية وإزالة أية مخالفات خدمية.