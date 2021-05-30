شكرا لقرائتكم خبر عن «دستورية الوطني» تناقش تقريرها بشأن التوجيه الأسري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته، أمس الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري، وهند حميد العليلي.

وقال أحمد عبدالله الـشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت على ملخص تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وأجرت بعض التعديلات على بنوده، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت بحديث الإحصاءات التي يتضمنها التقرير حول التوجيه الأسري، حيث ستواصل اللجنة في اجتماعها المقبل مناقشة تقريرها تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.